Voormalig Rode Duivel wordt boos als het over Eden Hazard gaat: "Hij verdient veel geld, dus moet hij maar op zijn kop laten kakken"

Nicolas Lombaerts is na twee jaar assistent te zijn van Hein Vanhaezebrouck bij Gent even gestopt. Het werd te veel voor de familieman en hij wou zijn kinderen zien opgroeien. Hij verdedigt dan ook met vuur de beslissing van Eden Hazard.

Lombaerts beseft dat hij in een luxepositie zit waarin hij het niet nodig heeft om te gaan werken en kan beslissen om er even de stekker uit te trekken. Eden deed het definitief. "Ik had hem graag nog bij een Italiaanse topclub zien spelen. Of in de Engelse subtop, of bij een Franse club zoals pakweg Lille", vertelt hij in HLN.

Lombaerts speelde met hem samen bij de Rode Duivels. "Zelf heb ik dat op mijn 26ste ook gehad. Ik dacht: 'Op mijn 32ste zal het goed geweest zijn.' Uiteindelijk heb ik het zo lang mogelijk proberen te rekken omdat ik er nog plezier aan wou beleven."

"Je ziet dat hij een familiemens is. Chapeau dat hij die beslissing genomen heeft. Ondanks dat iedereen de mening deelt dat hij verder moet doen. Het is niet omdat voetballers veel geld verdienen, dat je niet menselijk mag zijn."

Dat hij kritiek kreeg op zijn beslissing maakt Lombaerts boos. "Mensen denken soms: hij verdient veel geld, dus hij moet op zijn kop laten kakken. Er zijn nóg sectoren waarin veel geld wordt verdiend. Een leven als voetballer is heel mooi, maar het neemt je rechten als mens niet weg."