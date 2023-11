Wat kan Ronny Deila nog meer doen bij Club? Bjorn Meijer heeft gevat antwoord klaar

Club Brugge blijft op de sukkel in de Belgische competitie. De spelers blijven echter wel achter coach Ronny Deila staan.

In de beker klopte Club Brugge Beerschot met 0-6, in de Conference League pakte het 10 op 12. In de Belgische competitie loopt het allemaal veel minder. Met slechts 20 op 42 en 10 op 30 in de laatste tien wedstrijden mag er niet veel meer fout lopen.

Club Brugge boekte slechts één zege in zijn laatste acht competitiewedstrijden, maar van een crisis er niet niet echt sprake, vindt Philip Zinckernagel. "Het valt te zien hoe je het bekijkt. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat het lastig is om elke drie dagen een match te spelen."

Steun voor Deila

Ook de steun voor coach Ronny Deila blijft er nog altijd. Club speelde tegen Cercle wel goed, maar de kansen werden gewoon niet afgemaakt. Bjorn Meijer vindt dan ook niet dat Ronny Deila veel meer kan doen.

"De coach kan wel zeggen dat de kansen erin moeten, maar iedereen weet dat wel", zei de Nederlander. "Als we zo spelen, kan hij niet echt veel meer doen. De trainer kan de kansen er moeilijk zelf in schieten. Dus ik denk het niet, nee."