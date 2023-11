Manchester City en Kevin De Bruyne moeten vrezen voor absolute ramp

Het ziet er absoluut niet goed uit voor Manchester City en Chelsea. Zien we de twee ploegen nog lang in de Premier League?

Vrijdag kreeg Everton het nieuws te horen dat ze tien punten afgetrokken krijgen. Dit omdat de club zich niet heeft gehouden aan de Financial Fair Play-regels. De club was niet al te blij met deze sanctie.

Maar er zijn nog ploegen die zeer zware straffen mogen verwachten. Zo zal Manchester City zich mogen verantwoorden voor zo'n 115 overtredingen. Ook Chelsea, wel met iets minder overtredingen, moet vrezen voor een zware sanctie.

"Nu Everton 10 punten is gezakt, wordt het heel interessant om te zien of andere clubs worden gestraft", schreef Gary Lineker al op X. In The Times wordt ook bericht dat degradatie een zeer mogelijke toekomst is voor beide ploegen.

Er wordt gesproken van een onderzoek dat zo'n twee jaar zal duren. Een uitspraak zal dus nog niet voor meteen zijn.