Na Yari Verschaeren, nog een speler terug uit de ziekenboeg bij RSC Anderlecht

Het einde van de tunnel is in zich voor Majeed Ashimeru. De speler van RSC Anderlecht heeft enkele lastige maanden achter de rug.

Sinds de nederlaag van Anderlecht tegen Union SG heeft Majeed Ashimeru geen enkele wedstrijd meer gespeeld voor RSC Anderlecht. Ondertussen is er veel veranderd in het team van Brian Riemer, met de komst van Thomas Delaney en Mats Rits.

In oktober speelde Ashimeru twee keer mee met de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar toen kwam er een nieuwe terugval. Het zal niet eenvoudig worden om een plekje in het elftal van paarswit te veroveren.

Ondertussen werd Ashimeru wel opgeroepen voor de nationale ploeg van Ghana. Vrijdag maakte hij zijn eerste speelminuten sinds maart tegen Madagaskar.

Hij mocht tijdens de rust invallen, samen met Denis Odoi. Bij Madagaskar speelden Loïc Lapoussin en Marco Ilaimaharitra mee, Adrien Trebel kwam niet van de bank.