Opmerkelijk nieuws uit Afrika: Mohamed Salah wordt aangevallen door fans op het veld

Egypte speelde zondag tegen Sierra Leone om een WK-kwalificatiewedstrijd af te werken. Egypte won de wedstrijd met 0-2, maar niet alles verliep volgens plan.

Zo liepen er plotseling enkele fans van het thuisland op het veld. Ze waren duidelijk achter de sterspeler van Liverpool aan. Mohamed Abdelmonem beschermde zijn ploegmakker tot de stewards arriveerden op het veld.

Salah werd in veiligheid gebracht door de stewards. De wedstrijd werd vervolgens uitgespeeld. Beide doelpunten werden door Trezeguet gemaakt.

