🎥 Harry Maguire flikt het opnieuw: Engelsman zorgt voor hilariteit na stevige blunder en ontloopt nadien penalty terwijl niemand begrijpt hoe

Engeland was al gekwalificeerd voor EURO 2024 en Noord-Macedoniƫ kon dit sowieso niet meer doen. De wedstrijd tegen tussen beide ploegen had nog weinig belang, maar toch ontstonden er enkele discutabele momenten.

Zo zorgde Harry Maguire in de 23e minuut van de wedstrijd voor zijn eigen gekende manier van spektakel. Hij begaat een blunder vanjewelste door de bal gewoon tegen de spits van de tegenstander te spelen. Wanneer die op doel afgaat struikelt Maguire en begaat hij een fout door de spits onhandig neer te beuken.

Niemand begrijpt waarom, maar er werd geen penalty gefloten voor deze fase. Even later kreeg Noord-Macedonië dan toch een strafschop nadat Rico Lewis in de lucht springt en zijn hand in het gezicht van een tegenstander plant. Ook hier ontstond veel discussie over. In Engeland kunnen ze er niet aan uit dat de VAR hiervoor ingreep.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. Engeland moest rekenen op een owngoal die na een kopbal van Harry Kane tegen de netten ging.