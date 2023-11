Complottheorieën duiken op na ongelukkige uitspraak UEFA-voorzitter en niet gefloten strafschop tegen Italië

In Oekraïne zijn ze woedend dat ze geen penalty kregen in de slotfase van het duel met Italië. Als de Oekraïners hadden gewonnen, waren zij het die naar het EK mochten. En de commotie wordt nog gevoed door een uitspraak van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin voor het duel.

Een uitspraak die nu wordt uitgelicht en door complotdenkers gelinkt wordt aan het niet geven van de penalty. Ceferin zei immers dat "het een ramp zou zijn indien Italië het EK niet haalde". Uitspraken die bij Oekraïne in verkeerde aarde zijn gevallen.

De penaltyfase zorgt ook voor verdeeldheid. In de blessuretijd ging Chelsea-aanvaller Mudryk naar de grond na een ingreep van Bryan Cristante. "Een schandaal", zo oordeelde voormalig FIFA-scheidsrechter Rafal Rostkowski.

Voormalig scheidsrechter: "Geen moeilijke beslissing"

"Het heeft geen zin om hieromheen te draaien. Het is duidelijk dat Oekraïne een strafschop verdiende. De Italiaanse verdediger ging stevig in de fout en maakte een overtreding. Vanuit de spelregels is dit geen lastige beslissing."

Een mening die vanuit Oekraïnse kant natuurlijk gesteund werd. Italiaans bondscoach Luciano Spalletti had er natuurlijk een ander zicht op. "Cristante zet zijn voet dicht bij die van Mudryk, maar hij zet hem ernaast en raakt hem niet. Mudryk gaat eromheen en zoekt naar een contactmoment. Voor mij is dit geen strafschop."