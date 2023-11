Er is nieuws over de verkoop van Club Brugge: vooral veel interesse vanuit één land

Club Brugge gaat verkocht worden, maar daar is geen deadline opgezet. Volgens HLN zal het ook dit kalenderjaar niet meer gebeuren. Er wordt rustig gezocht naar de juiste overnemer die zowel sportief als financieel een meerwaarde kan bieden.

Club zoekt al meer dan een half jaar naar een overnemer. Het is de Raine Group die daarvoor is aangesteld. Er lopen wel gesprekken en er is interesse, vooral uit Amerika, maar van een overname is op dit moment nog geen sprake.

De Belgische eigenaars (Grizzly Sports NV, het vennootschap van Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Peter Vanhecke en Jan Boone) die 71,89 procent van de aandelen in handen hebben willen de juiste keuze maken voor de toekomst van blauw-zwart.

Club Brugge is 215 miljoen waard

Er is al het Amerikaanse Orkila Capital dat 23,26 procent van de aandelen in handen heeft. Door hun investering steeg de waarde van Club naar zo'n 215 miljoen. Maar op dat bedrag pint Club Brugge zich niet vast, weet ook HLN. Veel hangt ook af van de modaliteiten waaraan de kandidaat-kopers willen voldoen - wil de volgende eigenaar alle aandelen in handen hebben, of is een gewone meerderheid voldoende?