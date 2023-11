Gerard Piqué haalt opnieuw uit naar Real Madrid

Gerard Piqué sloot zijn carrière af bij Barcelona, bijna een jaar geleden. Maar de clubliefde haal je niet uit zijn bloed, en dan ook niet de afgunst richting de rivaal.

Zo sprak Gerard Pique ongeveer twee weken geleden over Real Madrid, niet al te positief. Nu laat hij zich opnieuw uit over de club. "Ik wil niets afdoen aan de verdiensten van Real Madrid en natuurlijk ook niet aan de Champions League die Real Madrid won (in 2022)", begint hij Cadena SER.

"In de laatste die Real Madrid wint, in 2022, is het duidelijk dat Real Madrid in geen van de wedstrijden in de knock-out-fase beter was dan zijn tegenstander. En dan kunnen we daar drie uur over praten...", gaat de ex-voetballer verder.

Real Madrid is gekend voor de waanzinnige comebacks die ze bleven afdwingen in de Champions League. "Als voorbeeld en voor context, slechts vijf minuten waren genoeg om Manchester City te verslaan."