Goudklompje van Anderlecht bezorgt Jonge Duivels nieuwe zege

Tristan Degreef scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Ierland. België speelt in de Eliteronde.

België versloeg Ierland in hun laatste wedstrijd van de eerste kwalificatieronde voor EURO 2024 met de U19. Nu zullen ze deelnemen aan de eliteronde. Hierin kunnen ze zich kwalificeren voor het tornooi.

De wedstrijd eindigde op 1-0 dankzij een doelpunt van Tristan Degreef. De middenvelder van Anderlecht vond het net vlak na rust.

In de eliteronde zitten 28 landen, verdeeld in zeven groepen van vier. Alleen de winnaar zal zich kwalificeren voor EURO U19 in Noord-Ierland, dat ook een kwalificatietoernooi zal zijn voor het WK U20 in 2025.