OFFICIEEL: Standard stelt nieuwe coach SL16 aan tot einde van het seizoen

Joseph Laumann werd in oktober ontslagen. Een maand later werd er een beslissing genomen over zijn opvolger. Standard keek niet ver.

Joseph Laumann werd op 23 oktober ontslagen door Standard na een rampzalige seizoensstart met de U23 van de club. SL16 stond onderaan in de Challenger Pro League, een situatie die interim-coach Reginal Goreux niet kon veranderen ondanks twee overwinningen en een nederlaag. Desondanks maakte Standard dinsdag officieel bekend dat Goreux tot het einde van het huidige seizoen coach van SL16 blijft. Hij werd beloond voor zijn uiteindelijk positieve werk en voor zijn grote populariteit bij de jonge Standard-spelers. Reginal Goreux is sinds de zomer van 2022 ook jeugdcoördinator en zijn rol binnen de academie wordt gewaardeerd. Het valt nog te bezien of zijn fulltime werk bij SL16 ertoe zal leiden dat de Luikse club zijn organisatiestructuur zal versterken. ✍ NEWS | 𝐑𝐞́𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐆𝐎𝐑𝐄𝐔𝐗 continue avec le SL16 FC 👉 https://t.co/dEpDGbPufV 📝



#SL16 #COYR pic.twitter.com/cAnEadW6T9 — SL16 Football Campus (@SL16_FC) November 21, 2023