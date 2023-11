Zoekt Club Brugge vers geld én nieuwe bestuursploeg? 'Zo ziet de toekomst van Verhaeghe en Mannaert eruit'

Club Brugge staat al enkele maanden te koop. De zoektocht naar een overnemer deed de geruchten rond een vertrek van Bart Verhaeghe en/of Vincent Mannaert aanzwellen. Maar dat lijkt lang geen zekerheid.

Vooral het vertrek van Vincent Mannaert is al eventjes een onderwerp in en rond het Jan Breydelstadion. De laatste transferperiodes van blauw-zwart waren niet meteen voltreffers, terwijl de sportief manager ook op extrasportief vlak negatief in het nieuws kwam.

Het Laatste Nieuws weet echter dat een eventuele overname van Club Brugge zeker niet gelijk staat aan het vertrek van voorgenoemde of Bart Verhaeghe. Alles zal afhangen van het engagement dat een nieuwe partij in Club Brugge wil nemen.

Gedeeltelijke of volledige overname?

Vooral bij een gedeeltelijke overname – en dus het feit dat ook Verhaeghe en Mannaert aandeelhouder blijven – is het niet uit te sluiten dat het duo ook de komende jaren nog steeds het beleid van blauw-zwart zullen blijven uitzetten.