Vanderhaeghe kijkt al uit naar mogelijk nieuwe uitdaging: "Het is bespreekbaar"

Yves Vanderhaeghe genoot wel van zijn tijd in Saoedi-Arabië. Naast het veld ging het leven er heel wat gemoedelijker aan toe. Maar te lang op zijn lauweren wil hij na zijn ontslag ook niet rusten.

In België kan hij weer beginnen sporten. “Zondag heb ik voor het eerst sinds mijn knieoperatie weer gelopen. Conditioneel ben ik nog een drama, maar nu ik ook weer kan padellen en tennissen, komt dat wel goed", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Hij wil uiteraard snel wel weer een nieuwe club. En wat als er weer een exotische club komt aankloppen? “Da’s bespreekbaar, hè. Er waren al geruchten van een paar betere ploegen", klinkt het over ploegen in de woestijn.

"En of ik nu hier of daar trainer ben, het leven als voetbalcoach is even onzeker. Maar ik hoop toch nog eens een heel positief verhaal te kunnen schrijven.”