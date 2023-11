Voormalige vedette Anderlecht haalt Brian Riemer helemaal onderuit: "Trainde hij de vrouwen bij zijn vorige club ofzo?"

Alin Stoica, ex-speler van Anderlecht, heeft een opvallende passage gemaakt bij de podcast Café Constant. De voormalige technisch begaafde middenvelder wond zich daarin over meerdere onderwerpen op over paars-wit. Vooral Brian Riemer moest het ontgelden.

Stoica kreeg de vraag of hij geen assistent zou willen worden bij Anderlecht. Niet dat die vraag ooit gesteld zal worden. Maar in ieder geval heeft hij er zelf geen zin in. "Wat gaat die coach mij leren? Je kan als Anderlecht toch geen coach nemen die nog nooit ergens hoofdtrainer is geweest?", begon Stoica zijn tirade.

"Hoe noemt hij alweer? Briemer ofzo? Wat heeft hij al gewonnen? Trainde hij de vrouwen bij zijn vorige club? Met alle respect, maar daar kan ik niets van leren. Als er een bal naar hem gegooid wordt, kan hij er niet mee jongleren. Hij zou zijn knieën breken."

Als ze zo spelen in de play-offs maken ze geen kans

Stoica is niet verlegen voor een straffe uitspraak meer of minder. De middenvelder verkwanselde zelf ook heel wat kansen in het voetbal door zijn karakter. En dat is in de loop der jaren niet geminderd. Over de match tegen Gent, die hij live zag, was hij ook niet te spreken.

"Als ze de play-offs halen, hoop ik niet dat ze zo spelen. Want dan maken ze geen kans. Anderlecht mag zich zo niet laten domineren. Ze hebben toch mannen als Hazard en Dolberg gehaald. Dan mag je geen schrik hebben, maar moet je voetballen", aldus Stoica.