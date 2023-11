Wanneer zelfs Lionel Messi weigert te spelen: "Dit moet onmiddellijk stoppen"

Het was de allereerste keer dat Brazilië een thuiswedstrijd verloor in de WK-voorrondes. Nicolas Otamendi kon voor het enige doelpunt van de partij zorgen door de bal tegen de netten te koppen na een hoekschop.

Door deze winst blijft Argentinië met 15 op 15 op kop staan van de Zuid-Amerikaanse voorrondes. Brazilië doet het een pak minder goed en staat slechts op de zesde plaats met 7 op 15.

Toch werd de wedstrijd bijna niet gespeeld. Argentijnse fans werden voor de wedstrijd begon hard aangepakt door de ordediensten. Iets waardoor de wedstrijd met een halfuur vertraging begon. Ook iets waar Argentijnse spelers niet mee konden lachen. Zo weigerde Lionel Messi eerst zelfs te spelen.

Na afloop was hij ook duidelijk. "We hebben geschiedenis geschreven vanavond maar het is belangrijk om te zeggen dat deze opnieuw zal worden gekenmerkt door de repressie van Brazilianen tegen Argentijnen. Dit kan niet worden geaccepteerd. Het is waanzin en het moet onmiddellijk stoppen.

🚨 Messi: “Tonight we made history but it’s important to say that it’ll be marked by the repression of Brazilians against Argentinians once again”.



“It can’t be accepted. It’s madness. It had to stop immediately”. pic.twitter.com/PYBCXNnsIY