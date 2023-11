Alles voor de EK-droom: '53-voudig Rode Duivel dient transferverzoek in bij topclub om Tedesco van mening te laten veranderen'

Michy Batshuayi is al eventjes geen onderdeel meer van de selectie bij de Rode Duivels. Toch wil de aanvaller zijn EK-droom niet opgeven. En daar onderneemt hij zelf actie voor.

Michy Batshuayi droeg de voorbije jaren het shirt van onder meer Besiktas JK, Valencia CF, Crystal Palace, Chelsea FC,… Momenteel staat Batsman onder contract bij Fenerbahçe, maar ook bij de Turkse topclub is hij allesbehalve zeker van een basisplaats.



Volgens de Turkse kranten wil Batshuayi dan ook vertrekken. Meer zelfs: in een gesprek met het management van Fenerbahçe is overeengekomen dat de aanvaller een andere club moet zoeken. Al zal zo’n club zeven miljoen euro op tafel moeten leggen.

Financiële slagkracht?



Genoa CFC – Batshuayi hoopt zich in Italië in de kijker te spelen bij Domenico Tedesco - is alvast geïnteresseerd, maar dat prijskaartje is een struikelblok. Ook de Italianen weten dat Fenerbahçe enkele maanden geleden slechts de helft heeft opgehoest.