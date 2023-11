Geen broederstrijd in derby: Kylian Hazard spreekt over zijn terugkeer

Zondag wordt de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en RWDM gespeeld. De broederstrijd waar iedereen naar uitkeek komt er echter niet.

De derby is al eventjes uitverkocht, maar Kylian Hazard zal door een blessure broer Thorgan nog geen partij kunnen geven. “Jammer dat ik de match tegen het Anderlecht van mijn broer Thorgan moet missen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Maar niet getreurd, ik kijk volop uit naar de terugmatch in Molenbeek. Tegen dan wil wil ik er staan.”

Deze wedstrijd staat gepland op 9 maart van volgend jaar, maar volgens de huidige berichten zou Kylian Hazard in februari opnieuw van de partij zijn. Hij heeft dan nog een maandje de tijd om zich klaar te stomen voor het burenduel tegen zijn broer.

Al is het op dit moment ook uitkijken wat RWDM kan betekenen tegen een RSC Anderlecht dat voor de interlandbreak toch wel een goede indruk liet. Zondagavond kennen we het antwoord.