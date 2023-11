Geen enkele speelminuut: "Maar voluit appreciatie van Van Bommel en Alderweireld"

Vrijdagavond speelt Royal Antwerp FC op Stayen. Geen ex-spelers van STVV in de kern van The Great Old, zou je denken, maar dan vergeten we iemand.

Davino Verhulst zit nog altijd in de kern van Royal Antwerp FC, al heeft hij hoegenaamd geen hoofdrol in het verhaal van de regerende landskampioen en bekerwinnaar.

Pas als er iets gebeurt met Jean Butez, Senne Lammens of Ortwin De Wolf rekent Antwerp op Verhulst. “Als dat het geval is, ben ik aan zet. Ik ben nog maar enkele weken opnieuw wedstrijdfit”, legt Verhulst uit aan Het Belang van Limburg. “Ik ben straks 21 jaar prof. Dat kunnen er niet veel zeggen in eerste klasse.”

Hij staat niet meer in de schijnwerpers, maar op training laat hij zijn ervaring meer dan ooit spreken. “Ik ben de oudste van de groep en push iedereen elke dag tot het uiterste”, gaat Verhulst verder.

En daarvoor krijgt hij de nodige lof. “Daarvoor krijg ik voluit appreciatie van Van Bommel en het hele trainerskorps. Ook Toby Alderweireld is daar positief over. Toen we vorig seizoen op het einde de titel pakten, drukte ook Jean Butez me op het hart hoe belangrijk ook ik was in de race naar het kampioenschap. Ik hoef je niet te vertellen dat dat deugd deed.”