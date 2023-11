'Roma opent gesprekken om Lukaku definitief aan zich te binden en... doet dan iets waar Chelsea helemaal niét om kan lachen'

Romelu Lukaku heeft geen zin om komende zomer opnieuw in een transfersoap te belanden. AS Roma heeft interesse om de Rode Duivel definitief binnen te halen. Al vrezen we dat we wederom een scenarioschrijver aan te pas zal komen.

Chelsea FC is héél duidelijk. Romelu Lukaku heeft geen toekomst meer in Londen, maar dat wil niet zeggen dat het soldenverkoop is op Stamford Bridge. Het transferbedrag voor Big Rom is bepaald op 38 miljoen euro. AS Roma heeft alle kaarten in handen om Lukaku – hij voelt zich goed én geliefd in Rome – langer aan zich te binden. Enig probleem: de Romeinen willen afdingen op de prijs. En daar kan Chelsea allerminst om lachen. Alternatieven? Enkele Saoedische clubs hebben nog steeds interesse, maar vooral Newcastle United trekt nog steeds aan de mouw van Lukaku. The Magpies hebben wél de centen om Chelsea te overtuigen. En misschien zelfs ook om Lukaku te verleiden?