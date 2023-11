Riemer heeft voornemen waar heel wat Anderlecht-fans blij om gaan zijn: "Ik zal alles doen om hem te overtuigen"

Jan Vertonghen heeft het verleden week nog eens herhaald: hij beslist in april of maart over zijn toekomst als voetballer. Dus ook of hij een nieuw contract zal tekenen bij Anderlecht. Brian Riemer is echter duidelijk: als hij doorgaat, liggen zijn papieren meteen klaar.

Vertonghen haalt nog steeds een heel hoog niveau, zowel bij Anderlecht als bij de Rode Duivels. Toch wacht de 36-jarige verdediger af hoe hij zich binnen enkele maanden zal voelen. "Hij is volledig fit na zijn enkelblessure", bevestigde Brian Riemer, die van ganser harte hoopt dat hij hem ook volgend seizoen nog zal ter beschikking hebben. "Ik hoop dat we hem kunnen overtuigen om door te gaan. Ik begrijp vanuit menselijk perspectief dat hij nu nog twijfelt. Hij heeft nu al een carrière gehad waar 99,99 procent van de voetballers hem om benijden. Hij heeft Champions League-finales gespeeld. Maar hij is nog zo goed..." Jan Vertonghen is een topspeler en een topmens En dat is geen stroop aan de baard smeren. Vertonghen is nog steeds de eerste speler die Riemer op zijn wedstrijdblad zet. "Ik zie geen problemen waarom hij niet door zou gaan. En eerlijk: ik zie geen speler die gaat stoppen." Riemer heeft daar zelf een anekdote over. "Weet je, we hebben zo'n bord waarop de scores worden aangegeven van de onderlinge matchen die gespeeld worden op training. Jan wil altijd winnen. Raad eens wie er eerste staat? Jan ja. Hij is zo'n cruciale factor voor ons." Riemer wil zijn invloed dan ook aanwenden. "Ik zal alles doen om hem te overtuigen door te gaan. En Jesper (Fredberg) ook. Hij moet natuurlijk ook rekening houden met zijn vrouw. Maar ik kan één ding zeggen: Jan is een topspeler en een topmens."