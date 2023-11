📷 Nieuwe look voor KDB! Rode duivel ondergaat make-over in Abu Dhabi

Kevin De Bruyne is nog altijd buiten strijd door een blessure. Ondertussen amuseert de Rode Duivel zich nog wel in Abu Dhabi.

Ondertussen is het al van augustus geleden sinds de laatste wedstrijd van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Daarin won City met 0-3 van het Burnley van Vincent Kompany. In de 23ste minuut van die wedstrijd viel de Rode Duivel uit met een blessure aan de hamstring.

De Citizens staan tweede in de stand op één punt achterstand van leider Arsenal. Ook in de Champions league gaat het voor city goed zonder De Bruyne. De club uit Manchester staat eerste in groep G met 12 op 12.

De Bruyne is momenteel in Abu Dhabi om de laatste Formule 1 wedstrijd van het seizoen bij te wonen. Daar bezocht hij een kapper en kwam hij buiten met een nieuwe look. Het kapsel van De Bruyne onderging een transformatie.