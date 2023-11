Antwerp-CEO bevestigt dat landskampioen niét op winterstage zal trekken: "Praktische beslissing én financiële realiteit"

Antwerp FC gaat het tweede deel van de competitie niét voorbereiden onder een winters zonnetje. De landskampioen is daarmee dé uitzondering in België. Sven Jacques geeft tekst en uitleg.

Nochtans is die keuze ook niet de gewoonte van Antwerp FC. Zo vertoefde The Great Old vorig jaar nog in Dubai. Deze keer kiest de Belgische landskampioen ervoor om het tweede deel van de competitie voor te bereiden in Deurne-Noord.

"Het klopt dat we niet naar het buitenland trekken", aldus Sven Jacques in Het Laatste Nieuws. "We hebben al vier Europese verplaatsingen achter de rug en hadden afgelopen zomer een stage in Oostenrijk. Het is een praktische beslissing die gekoppeld is aan de financiële realiteit."

Dan heeft het geen zin om er geld tegenaan te gooien

Al bevestigt de CEO van Antwerp dat de plannen nog kunnen wijzigen. "De groep heeft het momenteel niet echt nodig. Dan heeft het ook geen zin om er geld tegenaan te gooien. Al hopen we dat de winterse temperaturen in België zullen meevallen. Het belang van de spelersgroep staat sowieso voorop."