Hoe is het met de blessure van Dolberg? Kans is héél klein dat Riemer komend weekend op hem kan rekenen

Kasper Dolberg moet de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en RWDM al na een halfuur staken. De Deense aanvaller kon niet meer verder na een tik op de enkel. En ook voor de komende wedstrijd(en) ziet het er niet goed uit.

Kasper Dolberg probeerde wel nog, maar op het halfuur vroeg de aanvaller zijn wissel. Luis Vazquez kwam hem vervangen. De Argentijn had het zichtbaar moeilijk, maar zorgde uiteindelijk wel voor het beslissende doelpunt.

Ondertussen is het nog steeds wachten op het definitieve verdict. De kans is klein dat het om een ernstige blessure gaat, maar Brian Riemer traint de komende dagen maar best op een systeem mét Vazquez in de basiself.

Te weinig tijd

De kans is namelijk héél klein dat Dolberg de volgende wedstrijd zal halen. Anderlecht trekt komende vrijdag al naar Het Kuipje van KVC Westerlo. Veel tijd om te herstellen is er dus niet voor Dolberg.