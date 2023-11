KRC Genk brengt zeer goed nieuws met blik op de toekomst

KRC Genk kwam maandag met groot nieuws naar buiten. De club begon met de voorbereidende werken voor de bouw van hun nieuw trainingscomplex.

De club zal de eerste steen leggen in het najaar van 2024. De voorbereidende werken beginnen echter nu al. Het trainingscomplex wordt vernoemd naar hun hoofdsponsor. Het zal de naam H.Essers Training Center dragen.

Volgens Dimitri De Condé is het nieuwe training center nodig om relevant te blijven. "Het internationale voetbal evolueert met rasse schreden. Als we met KRC Genk ook in de toekomst nationaal en internationaal relevant willen blijven, moeten we mee stappen blijven zetten. We vragen van spelers dat ze naar Genk komen om prijzen te pakken", vertelde hij volgens de clubwebsite.

"Met de bouw van ons nieuw trainingscomplex bieden we hen langs onze kant de beste omstandigheden aan om daarin te slagen. Met de aanleg van twee verwarmde hybride grasvelden kunnen we de uitvoeringssnelheid op training nog hoger leggen en de balsnelheid van tijdens een wedstrijd nabootsen", besloot De Condé.