Mark Van Bommel doodeerlijk: "Kans bestaat dat we 0 op 18 pakken"

Antwerp reisde maandag naar Hamburg om het dinsdag op te nemen tegen Shakhtar Donetsk. Mark Van Bommel was al aanwezig op de persconferentie voor de wedstrijd.

De sfeer zit goed geeft Van Bommel toe. Toch blijft hij heel voorzichtig met zijn uitspraken. "Altijd voor de wedstrijd, maar dat is natuurlijk geen garantie op een goed resultaat. Of we 0 op 18 pakken? Die kans bestaat, daar moeten we realistisch in zijn", vertelde hij volgens HLN.

Mislukt noemt hij de groepsfase wel niet. "We hebben getoond dat we dit niveau aankunnen. Alleen moeten we dat negentig minuten doen - we hebben al twee keer in de tweede helft een wedstrijd weggegeven. Alles bij mekaar hebben we het helemaal niet zo slecht gedaan, enkel de resultaten tonen dat niet."

Het geloof blijft wel leven bij de Antwerp-coach. "Of we een kans hebben om hier een resultaat te pakken? Natuurlijk. Thuis hebben we goed gespeeld tegen Shakhtar, maar gaven we het zelf weg. Ik geloof écht we hier kunnen winnen, zeker als ik ons plan zie."