Opvallende aanwezige bij selectie voor Champions League-duel tegen Shakhtar Donetsk

Antwerp zal het dinsdag opnemen tegen Shakthar Donetsk in de Champions League. De selectie vertrok maandag richting Hamburg.

Naar Hamburg, en niet naar Donetsk. Dit door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die nog steeds aan de gang is. Een minder verre verplaatsing dus voor Antwerp.

Mark Van Bommel ging voor een verwachte selectie. Een opvallende naam die op het vliegtuig stapte was Mandela Keita. De middenvelder is net terug van een knieblessure en was volgens Van Bommel twijfelachtig.

Of we Keita op het veld zullen zien valt nog af te wachten. Jacob Ondrejka, Björn Engels en Anthony Valencia zullen niet meereizen wegens blessure. Sam Vines kan er ook niet bij zijn wegens een administratieve fout aan het begin van dit seizoen. Hij werd niet op de Europese lijst gezet.