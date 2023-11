Riemer werd er zowaar lyrisch over: "Hij is ongelooflijk en het is voor hem allemaal zo logisch"

Anderlecht is zondag door het oog van de naald gekropen. De Brusselaars moesten rekenen op een goal in de toegevoegde tijd om de winst tegen buur RWDM te pakken. Brian Riemer kon wel leven met het mindere spelniveau: "Want de tegenstander liet weinig toe."

RWDM kroop achteruit na de voorsprong en deed dat eigenlijk lange tijd met verve. "We hadden dan wel 74 procent balbezit, maar tegen zo'n team maakt dat het proces nog moeilijker. Zij kunnen het de grote teams heel lastig maken", knikte Riemer.

"Ik voelde dat het één van die wedstrijden was waar we de bal er niet in gingen krijgen. Maar ja, dan komt onze 36-jarige kapitein zich met de debatten vooraan moeien en levert hij die ongelooflijke voorzet af. Hij is ongelooflijk!"

Ik moet hem overtuigen om door te gaan

Riemer herhaalde nog eens wat hij ons vrijdag ook al zei: "Ik moet hem overtuigen om door te gaan. Hij heeft al 99,99 procent meer gedaan dan waar de modale voetballer van kan dromen en toch blijft hij voorop gaan in de strijd. Ik hoop dat België hem hiervoor zal prijzen!"

"Hij zal alles doen om dit soort wedstrijden te winnen. Hij blijft pushen. Hij leidt door het voorbeeld te geven. Of ik hem vroeg om naar voor te gaan? Nee, dat was niet gepland, maar voor hem is dat zo logisch als hij de ruimte ziet."

De loftrompet werd nog niet helemaal opgeborgen, want Riemer moest nog iemand feliciteren. "Voor Vazquez was het niet makkelijk om in die omstandigheden in te vallen. Ik moest hem snel duidelijk maken dat hij gewoon centraal voor doel moest blijven staan en dat zijn kans wel ging komen. En die kwam er ook."