Mark van Bommel haalt uit: "Zo'n penalty als in Anderlecht-RWDM"

Royal Antwerp FC geeft vandaag in de Champions League Sjachtar Donetsk partij. Mark van Bommel kan zijn negatieve record nog wat uitbreiden.

Mark van Bommel kon in 13 wedstrijden in de Champions League met PSV, Wolfsburg en Royal Antwerp FC nog geen enkele match winnen. Een negatief record dat hij in handen heeft.

Al weet hij dat het ook anders had kunnen zijn. Hij verwijst zelfs naar een wedstrijd met Wolfsburg tegen Sevilla uit die reeks en maakt een opvallende vergelijking.

Onterechte penalty als in Anderlecht-RWDM

“Kijk eens terug naar Wolfsburg-Sevilla. Toen stonden we 1-0 voor, tot we vijf minuten voor tijd een zwaar onterechte penalty tegen kregen. Zoals in Anderlecht-RWDM, maar dan nog duidelijker”, haalt hij uit in Het Nieuwsblad.

“Zo was het ook tegen Shakhtar (2-3), Porto (2-0), Inter (1-1), Barcelona (1-2), Tottenham (2-2)… Overal waren we er dicht bij. En je kan me om de oren slaan met dat negatieve record, maar het laatste anderhalf jaar hebben we toch ook al een paar positieve records gebroken?”

Van Bommel zag zelf een ander record. “Ik won ook vijf van mijn zes voorrondeduels, dat moet óók een record zijn. En Uli Hoeness zei altijd: zolang er maar over je gesproken wordt. Of het nou goed of slecht is”, maakt de Nederlander zijn conclusie.