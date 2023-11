Algoritme bewijst het: Club Brugge mag sterkhouder nu nog niet verkopen

Club Brugge heeft aardig wat spelers rondlopen die een mooie winst kunnen opleveren. Maar de wintermercato is nog niet het ideale verkoopmoment voor sommigen.

De wintertransferperiode komt eraan. Het is uitkijken of Club Brugge een mooie slag kan slaan aan uitgaande zijde en de nodige miljoenen kan binnenrijven.

Eén van de namen die steevast genoemd wordt is Bjorn Meijer. Club Brugge haalde de Nederlander voor 6 miljoen euro weg bij Groningen, terwijl zijn Estimated Transfer Value (EVT) volgens FootballTransfers op dat moment slechts 800.000 euro was.

De linksback ligt nog tot midden 2026 onder contract en kan dus bij een transfer de nodige miljoenen opbrengen. Zijn EVT ligt op dit moment op 14,2 miljoen euro, al heeft zijn blessure waarmee hij af te rekenen kreeg daar mee te maken.

Vorig seizoen, met de sterke campagne van Club Brugge in de Champions League, steeg de EVT van Meijer op een bepaald moment afgelopen zomer zelfs naar 26,8 miljoen euro.

Het is dan ook duidelijk dat Club Brugge Meijer beter nog eventjes aan boord houden. Het kan nu al een mooie winst boeken, maar volgende zomer zou die nog veel hoger kunnen liggen en een stevige jackpot opleveren. Als hij niet geblesseerd is tenminste...