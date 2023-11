Hein Vanhaezebrouck heeft nauwelijks woorden voor horrorblessure Nardi: "Onwezenlijk" en "In 50 jaar voetbal zag ik dit nog nooit"

KAA Gent heeft een makkelijke zege weten te boeken tegen Zorya Luhansk. Maar na de wedstrijd was dat niet het belangrijkste, verre van zelfs. De blessure van Paul Nardi overschaduwde namelijk alles.

Hein Vanhaezebrouck heeft altijd wel wat te zeggen. Of de Buffalo's nu winnen of verliezen, met hem aan tafel is een persconferentie altijd interessant. Na de wedstrijd tegen Zorya Luhansk had de oefenmeester van de Buffalo's echter ook niet veel te zeggen.

Ook op hem had de zware blessure van Paul Nardi een zware indruk nagelaten. "Wat er gebeurd is, dat is verschrikkelijk. Er is geen sprake van blijdschap, laat staan euforie in de kleedkamer. Het is goed dat we Europees overwinteren, maar wat er met Paul is gebeurd ..."

"Ik draai al meer dan vijftig jaar mee in het voetbal en ik heb dat nog nooit gezien, een been dat breekt zonder contact of grote impact. Het is echt iets superzeldzaam. De gedachten van iedereen binnen Gent zijn bij Paul."

Vanhaezebrouck bevestigde dat het om een open beenbreuk ging: "Ik heb hem nog iets proberen zeggen, maar dat ging niet echt. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Dokters zijn tot veel in staat, nu hebben ze een nieuwe challenge om ook dit te verzorgen."