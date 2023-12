🎥 Inferno in Birmingham: bierflessen, vuurwerk en politieagenten gewond

De bezoekende fans gooiden met vuurpijlen nadat de politie hen had vastgehouden op de busparking voordat ze het stadion binnen mochten. De bezoekende fans mochten het stadion niet binnen voor de aftrap uit vrees voor ongeregeldheden.

Half oktober misdroeg dezelfde fangroep zich immers ook al in Alkmaar. Een toegangspoort van het AZ-stadion werd toen bestormd en de confrontatie werd gezocht met de politie. Legia-aanhangers pakten toen wapenstokken en pepperspray van de agenten af.

Toen mochten de fans de daaropvolgende match niet mee op verplaatsing. De UEFA zal de club ook nu weer een fikse straf opleggen.

30.11.2023, Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Legia Warszawa🇵🇱 Police not allowed Legia fans into ground. Legia fans now outside the ground throwing Glass bottles into the ground at villa fans https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6AwYZbpjeh