Anderlecht heeft weer een jeugdspeler rondlopen die 'iets speciaals' heeft, Riemer staat te popelen om hem erbij te nemen

De RSCA Futures spelen morgen tegen SK Beveren. Tot ieders verrassing staan de beloften van paars-wit vier plaatsen hoger gerangschikt dan de mannen van de Freethiel, die toch wel bijzonder ambitieus waren voor het seizoen. Bij paars-wit steekt er op dit moment één man/jongen bovenuit.

De RSCA Futures spelen op het ritme van hun nummer 83. Dat is niet zomaar gekozen. 8 + 3 =11, het nummer dat vroeger gegeven werd aan een linker winger. Dat is zijn meest natuurlijke positie, maar evengoed voelt hij zich in zijn sas achter de spitsen of als centrale middenvelder.

Degreef is het talent dat als volgende moet doorbreken bij Anderlecht. Brian Riemer nam hem al mee naar Eupen en liet hem debuteren in de hoofdmacht tijdens de bekermatch in La Louvière. Naar verluidt is Riemer gek van de technische kwaliteiten en de vista van Degreef.

Meest beslissende speler

Niet moeilijk, want ook in de Challenger Pro League is hij intussen gekend. Een sierlijke voetballer. Ja, een type Mathias Suarez, die soms van die geniale invallen heeft. Degreef wordt nog dit seizoen een paar keer bij de A-kern verwacht, maar hij zal het seizoen afmaken bij de Futures.

Die hebben hem meer dan nodig. Met 3 goals en 4 assists is de 18-jarige er meer beslissend dan spitsen Robbie Ure en Nilsson Angulo. Het is grotendeels aan zijn branie te danken dat de Futures op de zevende plaats staan. Want voor het seizoen - en na een hele reeks vertrekkers - leken ze klaar voor een degradatiestrijd.

Spiermassa

Met 7 punten voorsprong op die plaatsen lijken ze voorlopig wel save te zitten, maar toch kan Degreef er nog veel leren. Werken aan zijn body bijvoorbeeld, want dat is de enige reden waarom hij nog niet overgeheveld is. Hij moet meer spiermassa kweken, maar dat is blijkbaar niet makkelijk omwille van zijn hoge intensiteit die hij zowel op training als op matchen toont.

Hij verbrandt veel calorieën die dan weer niet in meer spieren omgezet worden. Maar zijn coaches menen dat hij al stevig op zijn poten staat. Afwachten wat hij kan brengen bij de grote jongens.