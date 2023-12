Engelse grootmacht gaat vol voor verdediger van Union

Union zag afgelopen zomer heel wat van hun sterkhouders naar het buitenland vertrekken. Het lijkt erop dat deze wintermercato daar nog één gaat bijkomen.

Tottenham Hotspur

Volgens Het Nieuwsblad heeft het Engelse Tottenham concrete interesse in Koki Machida. De 26-jarige centrale verdediger van Union die ondertussen is uitgegroeid tot één van de sterkhouders bij de Brusselse club.

Tottenham heeft enkele weken geleden al geïnformeerd naar Machida en Union zou een som van om en bij de 15 miljoen euro op zijn hoofd hebben geplakt. De verdediger ligt nog onder contract bij Union tot eind juni 2026.

De Londense club wil hem echter deze wintermercato al graag aan zich binden.

Japans international

Voor Machida is Union zijn eerste Europese avontuur. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij Union en deze zomer werd hij definitief aangetrokken voor 1 miljoen euro (bron www.transfermarkt.com).

Hij is vijfvoudig Japans international en maakte nog maar pas zijn debuut voor de Japanse nationale ploeg. Dit op 12 september 2023 in de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Turkije

Voor Machida is het een droom om in één van de grote Europese competities te spelen. Dit liet hij een tijd terug optekenen bij Het Nieuwsblad. “Ik droom van een van de vijf beste competities in Europa. Liefst de Premier League of de Bundesliga. Daar spelen de meeste Japanners”, vertelde hij in een interview.