Hein Vanhaezebrouck komt terug op situatie Nardi: "Dat typeert hem"

KAA Gent heeft een makkelijke zege weten te boeken tegen Zorya Luhansk. Maar na de wedstrijd was dat niet het belangrijkste, verre van zelfs. De blessure van Paul Nardi overschaduwde namelijk alles. Een dag later nam Hein Vanhaezebrouck het woord.

Hein Vanhaezebrouck was donderdagavond zelf ook zwaar aangeslagen. "Onwezenlijk, in vijftig jaar in het voetbalwereldje zag ik dit nog nooit", klonk het toen. Een dag later was er een persconferentie voor het duel tegen KRC Genk.

En uiteraard ging het daarin ook nog steeds over Paul Nardi, die ondertussen een geslaagde operatie heeft ondergaan. Vanuit zijn bed nam hij al een boodschap op voor de rest van de ploeg. "Hij wordt nu onze fan nummer 1, dat typeert hem ook", aldus Vanhaezebrouck.

Heel positief

"Hij is heel positief en kijkt al vooruit. Dat is ook belangrijk voor de groep. Iedereen was aangeslagen en dit helpt de groep ook vooruit. We willen er niet te ver meer op doorgaan", is de oefenmeester van de Buffalo's duidelijk.

De blik terug op andere dingen zetten, het zal niet makkelijk zijn: "Sommigen konden vanmorgen op training de bladzijde wat omdraaien, anderen waren er nog enorm mee bezig." Normaal gezien de omstandigheden, maar Vanhaezebrouck gaf donderdagavond al aan dat zijn ploeg wel klaar zal raken tegen zondag.