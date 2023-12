'Rode Duivel maakte héél veel indruk op iedereen in Engeland, gigant wil hem inlijven'

Loïs Openda maakte dinsdagavond flink wat indruk voor RB Leipzig, ook al werd in de Champions League met 3-2 verloren van Manchester City.

Loïs Openda maakte heel veel indruk tegen Manchester City. Hij bracht zijn ploeg met twee doelpunten zelfs op een 0-2 voorsprong, om nadien alsnog met 3-2 onder te gaan. Een domper op de feestvreugde voor de Rode Duivel.

Maar de Belgische aanvaller mocht wel heel veel lof ontvangen. Zeker in Engeland waren ze lyrisch over de aanvaller - dat valt al eens voor bij een wedstrijd tegen een Engelse topclub. En ook de scouts in het stadion hebben zijn naam met dikke viltstift weten aan te duiden.

80 miljoen euro?

Liverpool zou hem nu op de radar hebben gezet. De Engelse topclub zou in Openda een stevige aanvallende versterking zien. Leipzig kocht Openda voor 38 miljoen euro, dus er zal boter bij de vis moeten komen.

De 23-jarige Belg ligt nog tot juni 2028 onder contract bij de Duitse topclub en heeft ondertussen een marktwaarde van 45 miljoen euro volgens Transfermarkt. In zijn contract zou een aankoopclausule van 80 miljoen euro zijn opgenomen.