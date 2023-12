Vincent Kompany ziet het verschil tussen Burnley en zijn situatie bij Anderlecht: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Burnley bevindt zich in een lastige positie onderaan de ranglijst in de Premier League. Maar dat weerhoudt het management er niet van kalmte te bewaren.

Hoeveel trainers, afgezien van Vincent Kompany, zouden stand hebben gehouden bij een score van 4 punten uit 39 om het seizoen te beginnen? Wat zeker is, is dat Vince The Prince rotsvast gelooft in zijn team, met name gesteund door het bestuur.

Woensdag herhaalde de aandeelhouder van Burnley, James Justin Watt, dat Kompany "nergens heen gaat", en behield zo zijn vertrouwen in zijn coach. Een blijk van steun die de betrokkene raakt: "De communicatie in deze club is altijd zeer eerlijk en transparant. Het is opmerkelijk om te zien hoe de club zich gedraagt in deze moeilijke situatie. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt," legt hij uit op ESPN.

Voor hij verder ging: "Iedereen is kalm, iedereen steunt elkaar. Het geeft me het gevoel dat dit een plek is waar een positief verhaal wordt gecreëerd, maar het moet op het veld gebeuren." Het veld is precies waar een cruciale wedstrijd tegen Sheffield United (dat één punt meer heeft) dit weekend wordt aangepakt.