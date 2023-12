Thomas Vermaelen heeft een duidelijke boodschap over en voor Jan Vertonghen

Thomas Vermaelen was assistent af toen Domenico Tedesco bondscoach werd. Nu is hij coach bij de U20 en U18 van de nationale ploeg.

Thomas Vermaelen is er niet rouwig om dat hij als assistent moest vertrekken toen Tedesco aangesteld werd als bondscoach.

“Het is zelfs beter zo. Ik zou het raar gevonden hebben om nu nog assistent-bondscoach te zijn, omdat mijn plaats daar niet is”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Een trainer kiest zijn eigen staf en ik begrijp volkomen dat er daar voor mij geen plaats in was.”

De komst van een nieuwe bondscoach zorgde ook voor enkele Rode Duivels die ermee ophielden, met vooraan uiteraard ook Eden Hazard die even later zelfs een punt achter zijn carrière als profvoetballer zette.

“Je voelde het ook aankomen. Hoe langer het nieuws uitbleef, hoe meer ik er rekening mee hield dat hij ging stoppen. Zeker omdat je dan geproefd hebt van hoe het leven zonder voetbal kan zijn. Eens je daarvan geniet, is het moeilijk om je nog op te laden.”

Vermaelen heeft dan ook een duidelijke boodschap voor Jan Vertonghen. “Als ik hem één advies zou mogen geven: 'Blijf zo lang mogelijk voetballen, Jan.' Hoe moeilijk het soms ook is, op het einde van je carrière, met die pijntjes en zo. Maar als je nog wat langer kan doorgaan: niet twijfelen.”

Nochtans was het geen voor de hand liggende keuze. “Ik weet hoe moeilijk hij het gehad heeft om terug naar België te komen. Het was een beetje tegen zijn zin, maar nu zijn gezin gesetteld is, merk je dat het beste in Jan weer naar boven komt.”