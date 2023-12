Brusselse politie grijpt in en last strenge maatregel in voor Anderlecht-Standard



Anderlecht ontvangt deze week twee keer Standard in het Lotto Park. De Brusselse politie heeft geen zin in rellen en last nu al een maatregel in. Anderlecht 07/12 Standard Volg live Zo zullen de fans van Standard geen glazen flesjes of blikjes mee mogen nemen op de bus richting Anderlecht. Dat meldt l'Avenir. De politie verbiedt dit om rellen te voorkomen. Dit wil dus eigenlijk zeggen dat de Standard-supporters geen bier mogen drinken op de bus. Afgelopen edities van de Clasico liepen niet altijd goed af. Enkele Anderlecht-fans wierpen zo al eens met vuurwerk naar de Standard-fans. Het komt regelmatig ook tot confrontaties tussen beide supportersgroepen. Donderdag zullen de clubs strijden in een bekerduel. Drie dagen later, op zondag, wacht de competitiewedstrijd. De maatregel zal bij beide wedstrijden van toepassing zijn.



