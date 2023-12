RWDM pleegt hold-up in Kortrijk: De Boeck ziet zijn manschappen aanvallend te onmondig zijn

KV Kortrijk ligt uit de beker. Nochtans waren ze gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg, maar RWDM wist één van zijn enige kansen te verzilveren. En dat maakte dus het verschil. Op een diefje mocht je dit wel noemen, maar RWDM is de eerste kwartfinalist.

KV Kortrijk en RWDM zijn niet de twee best voetballende teams van de JPL. Als ze dan in de beker, waar één match beslist over wel of niet doorgaan, tegen elkaar uitkomen, is voorzichtigheid blijkbaar het codewoord. Dat was ook hoe de eerste helft te omschrijven viel.

Kortrijk was beter, maar voetbalde amper kansen bij elkaar. Tot vijf minuten voor de rust toen Henen uithaalde en doelman Hubert een knappe zweefsprong naar zijn kruising moest maken om de bal uit doel te houden.

De tweede helft was nog maar net bezig of Le Joncour kreeg dé kans om de wedstrijd open te breken, maar liet dat na met een onbegrijpelijke misser. Glen De Boeck greep even later in en bracht met Kadri toch wel zijn beste speler tussen de lijnen.

Tweede kans is bingo

En die zorgde meteen voor het meeste gevaar, maar de stand bleef op 0-0. Kortrijk als minst slechte ploeg, dat was zowat de beschrijving van de wedstrijd. Maar als je niet scoort, krijg je het deksel op de neus. En weer was die uitspraak van toepassing.

Invaller Dailly vond Reine-Adelaide en die knalde de bal onhoudbaar voorbij Vandenberghe. Een wel héél gevleide voorsprong, al miste Gueye nog de 2-0, maar Kortrijk was aanvallend te onmondig om hun veldoverwicht in doelpunten om te zetten. Een zure uitschakeling voor De Boeck en co.