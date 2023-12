Spontane sollicitatie? "Carl mag mij zeker bellen"

Deze week wordt de achtste finale van de Croky Cup gespeeld. Met Royal Knokke FC zit ook nog één amateurploeg in de bekercompetitie.

De tijd dat Knokke FC grote namen in de rangen had zoals Tom De Sutter en Koen Persoons is al eventjes voorbij, al zit er wel nog eentje in de staff.

Club Brugge-icoon en oud-Rode Duivel Olivier De Cock, 48 jaar oud ondertussen, is er assistent van hoofdtrainer Jannes Tant. Hij oefende bij de club ook al de rol van videoanalist en beloftecoach uit.

De Cock hoopt dat hij nog een volgende stap kan zetten in het voetbalwereldje. “Ik ben hier in Knokke ontzettend gelukkig, hè. Maar soms kriebelt het wel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Mijn periode als teammanager bij Roeselare heeft door de malaise daar niet lang geduurd, maar toen heb ik wel gemerkt hoe tof het was om terug in dat profvoetbal rond te lopen”, gaat De Cock verder.

En hij weet perfect waar hij heen wil. “Onze T1 Jannes is een tijdje assistent geweest van Philippe Clement en zei me dat ook: opnieuw voltijds met voetbal mogen bezig zijn, dat is het mooiste dat er is. Als er op een dag een profclub zou komen aankloppen, zou ik alleszins niet meteen nee zeggen. Carl mag mij dus zeker bellen.”