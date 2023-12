Daan Heymans laat in kaarten kijken: "Dat mag je nu doen bij de scheidsrechter"

Ook dit seizoen was er alweer heel wat kritiek op de Belgische arbitrage. En daar is toch wel een en ander over te doen. Al zijn er dit seizoen wel meer mogelijkheden om te praten met de refs. Dat liet ook Daan Heymans al eens weten.

Daan Heymans liet in 90 Minutes een tijdje terug al in de kaarten kijken, naar aanleiding van een aantal beslissingen in een wedstrijd tussen Standard de Liège en Club Brugge waarin er ook wat te zeggen viel over de buitenspellijnen en dergelijke meer.

En over Lawrence Visser, die er dat weekend geblesseerd af moest. "Het is een padeller en hij speelt vaak op maandag of dinsdag. Na de match ging ik binnen bij hem en zei ik hem dat het geen padel zou gaan zijn, vermoed ik."

Uitleg vragen bij arbitrage

"Ze zijn ons komen uitleggen dat je vanaf na een kwartier na de wedstrijd je als coach of speler altijd welkom bent bij de scheidsrechters. Je moet ze een kwartier laten uitblussen, maar daarna ben je welkom", gaf Heymans een kijkje in de situatie.

Het blijkt een nieuwe regel te zijn voor dit seizoen. Vanaf dit seizoen mag er dus gesproken worden met de ref na de wedstrijd.