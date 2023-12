Goed nieuws voor Yari Verschaeren bij Anderlecht

Yari Verschaeren is na een zeer lange afwezigheid eindelijk terug te zienop de Belgische voetbalvelden. Hij maakte al minuten bij de RSCA Futures en bij Anderlecht. Een basisplaats komt er héél snel aan.

Afgelopen weekend mocht hij invallen bij Anderlecht in de wedstrijd tegen KVC Westerlo. Die werd met 1-3 gewonnen. Een week eerder speelde hij tegen Zulte-Waregem iets langer dan een uur voor de RSCA Futures.

Zo lijkt Verschaeren weer helemaal fit te zijn. Hij moest acht maanden lang revalideren van een gescheurde kruisband in de knie. Maar er is meer goed nieuws. Zo zou de jonge middenvelder starten in het bekerduel tegen Standard van donderdag. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Brian Riemer vertelde eerder al dat Verschaeren zeker één van de twee duels tegen Standard in de basis ging staan. Zondag volgt de Clasico in competitie. "Eén van de twee wedstrijden tegen Standard staat Verschaeren in de basis. Voor mij is hij een echte nummer 8, maar ik sluit ook niet uit dat hij de positie van Thorgan Hazard op links kan invullen", citeert Het Laatste Nieuws de Anderlecht-coach.