Heel slecht nieuws voor Liverpool in aanloop naar wedstrijd tegen Union SG

Het wordt nog een lang seizoen voor Joel Matip. Jürgen Klopp heeft bevestigd dat zijn speler de voorste kruisbanden in zijn knie heeft gescheurd.

Het is een vreselijke blessure voor Matip en een grote klap voor Liverpool, dat zo nog een speler aan de kant moet zetten. De verdediger speelde al enorm veel dit jaar. Nu zou hij in de lappenmand blijven voor de rest van dit seizoen.

Naast de competitie is Liverpool ook nog actief in de Europa League, met een trip naar Union Saint-Gilloise aanstaande donderdag. Terwijl de Reds zeker zijn van een plek in de volgende ronde, is het Union Saint-Gilloise dat speelt voor een Europese winter.

🚨🔴 Liverpool centre back Joel Matip has ruptured his ACL, Jurgen Klopp has confirmed.



Huge blow for #LFC as Matip will be out until the end of the season — current deal expires in June 2024. pic.twitter.com/04mYWdtSS7