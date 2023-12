'KV Kortrijk denkt aan oude bekende om Glen De Boeck op te volgen'

Dinsdag stopte het bekerverhaal voor KV Kortrijk na een 0-1 nederlaag tegen RWDM. Daags nadien werd Glen De Boeck ontslagen als hoofdcoach.

Zo ontslaat Kortrijk voor de tweede keer dit seizoen zijn coach. Het loopt duidelijk nog niet zoals het moet bij de club. Hoog tijd om een coach te vinden die de club terug op de rails krijgt.

Dit zou zomaar een terugkeer voor Yves Vanderhaeghe kunnen betekenen. Het Nieuwsblad meldt dat hij wordt genoemd bij de club. Vanerhaeghe was van 2008 tot 2015 al actief bij KVK als T2 en T1.

Na avonturen bij KV Oostende en KAA Gent keerde hij in 2018 terug. In 2021 trok hij naar Cercle Brugge. Contact met de coach zou er nog wel niet zijn geweest. Vanderhaeghe werd enkele weken geleden ontslagen bij Al-Faisaly in Saudi-Arabië.