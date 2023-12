Hoe snel het kan verkeren: de bocht van 180 graden van Club Brugge is zéér opmerkelijk

Club Brugge was de afgelopen weken de zoektocht opgestart naar een nieuwe spits. Zowel Ferran Jutgla als Igor Thiago Rodrigues konden bij momenten geen deuk in een klontje boter trappen. Maar plots klaarde de blauw-zwarte hemel helemaal op.

Een dikke week geleden was er meer hoongelach met Igor Thiago dan wat anders. Extern werd hij door de mangel gehaald. Er was een cynische tweet op X door Sporza, er waren de memes van/over Vincent Mannaert die zijn spits beu was, ...

Niemand was nog fan van Igor Thiago en als ook Ferran Jutgla niet op zoek zou zijn naar zijn vorm, dan zou de Braziliaan verkommeren op de bank. Dat was alvast de teneur. Maar zie: in een dikke week is plots alles helemaal anders.

© photonews

Want ook intern is de kar helemaal gekeerd. Twee weken geleden klonk het nog luidop dat er in de winter niet enkel naar een centrale verdediger zou gezocht worden, maar ook naar een spits. Want met Thiago en Jutgla zou blauw-zwart er niet komen.

Ondertussen houden Spileers, Mechele & co overigens ook gewoon vaak de nul achterin, maar de roep om een extra centrale verdediger is daardoor niet weg. En voorin is dat wél nog steeds het geval. Op basis van een goede twee weken dus.

Igor Thiago scoorde al dertien keer over alle competities heen

In het begin van het seizoen miste de Braziliaan meer kansen dan wat anders en kon hij werkelijk geen deuk in een klompje boter trappen. "Ik wist dat het een lang proces zou worden. Iedereen is heel begripvol gebleven", aldus Igo Thiago zelf over zijn situatie.

© photonews

En nu lijkt het dus duidelijk: iedereen valt plots in katzwijm voor de spits. De waan van de dag of is Thiago nu echt vertrokken? Twee goals tegen Besiktas, eentje tegen Standard en twee in de Beker tegen Zulte Waregem: dat zijn er vijf op acht dagen. En zo zit hij 'plots' aan dertien goals over alle competities heen, toch ook niet slecht voor een 22-jarige Braziliaan.

"Het is een fantastische kerel. Op het einde van het seizoen zullen we zien waar hij zal uitkomen", wond ook coach Ronny Deila er na de zege tegen Zulte Waregem geen doekjes om. Ook in het begin van het seizoen had hij al eens een goede maand, het is nu te hopen dat er in januari geen nieuwe bocht komt of moet komen ...