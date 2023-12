Stevig: jonge Luikenaar maakt titelstrijd nog wat spannender én komt in illuster rijtje met Romelu Lukaku en Mats Rits terecht

De Challenger Pro League is deze midweek opnieuw een beetje spannender geworden. Met dank aan een hele jonge kerel uit het Luikse. Oscar Olivier is zo meteen ook in een heel interessante top-10 terechtgekomen.

In de Challenger Pro League kon Beerschot deze week verder proberen uitlopen in de stand. Dan moest het wel de uitgestelde wedstrijd op bezoek bij Standard SL16 tot een goed einde brengen. Dat zou echter niet gaan lukken, waardoor de kloof tussen leider Beerschot en eerste achtervolger Zulte Waregem drie punten blijft.

Essevee en de andere titelpretendenten mogen daarvoor Oscar Olivier danken. De rechtervleugelverdediger werd op 11 juni 2007 geboren en is al sinds 2017 te vinden in de jeugdploegen van de Luikenaars. Afgelopen zomer werd hij overgeheveld naar de B-kern.

🔙 Samedi : premières minutes en pro. Mardi : premier 𝗴𝗼𝗮𝗹 en pro. 🤩



𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗮𝘁𝘀, Oscar. 👏 pic.twitter.com/oWFTX7awyn — SL16 Football Campus (@SL16_FC) December 5, 2023

Bij de beloften kreeg hij nog niet al te veel speelminuten, maar sinds deze week is hij er wél bij. Tegen Zulte Waregem kreeg hij acht minuten, tegen Beerschot zelfs een hele helft. En in die 53 speelminuten heeft hij dus nu ook zijn eerste profdoelpunt beet.

Een kwartier voor tijd zorgde hij tegen De Mannekes voor het enige doelpunt uit de wedstrijd. Standard komt zo meteen los van de laatste plaats in de Challenger Pro League en doet weer helemaal mee om degradatie te gaan vermijden.

Oscar Olivier in de top-10 van jongste doelpuntenmakers in Belgisch profvoetbal van 21e eeuw

Oscar Olivier is met zijn doelpunt meteen ook een van de jongste goalgetters ooit in het Belgisch profvoetbal. Hij is de zesde jongste doelpuntenmaker in de 21e eeuw. Door het toenemend aantal B-ploegen in de Challenger Pro League zijn er de laatste jaren nog al een paar absolute jonkies aan goals toegekomen.

Konstantinos Karetsas van Jong Genk is de enige speler die nog geen 16 jaar was, ook onder meer Mathis Servais en Julien Duranville waren nog jonger dan de 16 jaar, 5 maanden en 24 dagen van Oscar Olivier. Maar ook Romelu Lukaku en Mats Rits (toen nog bij Beerschot) staan nog in de top-5. In een nog verder verleden waren er ooit wel nog Bartel De Wilde, die amper 14 was toen hij scoorde voor Cercle Brugge, en Nii Lamptey van Anderlecht.