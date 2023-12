Bart Goor vol vertrouwen na moeilijke winst tegen KV Kortrijk

Na het ontslag van Jonas De Roeck nam Bart Goor de honneurs waar bij Westerlo. De voormalige speler van Westerlo kon niet beter beginnen.

De wedstrijd

Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor Westerlo. KV Kortrijk was de ploeg die het meeste balbezit had en kansen creëerden. Uiteindelijk was het wel Westerlo dan de drie punten kon wegkapen in het Guldensporenstadion. Het volledige wedstrijdverslag kan je HIER terugvinden.

"Ik ben heel blij voor de spelers na een moeilijke wedstrijd. Op basis van de werkkracht die we leverden, was het verdiend. Maar we hebben zeker geen topwedstrijd gespeeld", was Goor realistisch.

Westerlo gaat zich redden

Het was geen topwedstrijd zoals Bart Goor het zelf zei, maar het vertrouwen is wel helemaal terug bij Westerlo.

"Deze zege geeft wel vertrouwen. Als we op dit elan verdergaan, komt het goed", sloot hij af bij Sporza.