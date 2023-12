KAA Gent blijft in alle competities actief en ambities worden groot: "Dat is zeker het doel"

KAA Gent bekert verder na de 0-1 overwinning tegen STVV. Gent trad met een sterke ploeg aan, maar roteerde toch op enkele posities. Zo mocht Pieter Gerkens na lange tijd nog eens 90 minuten volmaken.

De middenvelder voelt dat hij terug aan het groeien is. "Ik heb de laatste weken ook meer minuten gekregen, door de vele wedstrijden. In dat opzicht ben ik blij met de minuten, zo kan ik terug groeien."

KAA Gent is nog in alle competities actief waar het aan begon. "Hoe langer we meedoen in alle competities, hoe beter voor mij en de andere jongens die iets minder spelen. Het blijft moeilijk, maar dat is waar we op voorhand voor getekend hebben, zo ver mogelijk geraken in alle competities."

STVV wisselde zes keer terwijl Gent voor een zeer sterke elf koos. Is de beker dan iets waar op gemikt wordt? "De beker is zeker het doel", gaat Gerkens verder. "Dat is de kortste weg naar Europa. Het is een erg mooie prijs aan het einde van het seizoen. Ik zie niet in waarom we die zo snel zouden laten schieten."