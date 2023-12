Steven Defour nog steeds teleurgesteld na ontslag bij KV Mechelen: "Van bepaalde mensen meer steun en krediet verwacht"

Iets meer dan een maand geleden werd Steven Defour ontslagen als hoofdtrainer van KV Mechelen. Hij komt nu terug op zijn ontslag en hoe het verliep.

Volgens Steven Defour kwam zijn ontslag uit de lucht gevallen. "Op de dag van mijn ontslag heb ik de training nog geleid en een goed gesprek gevoerd met Rob (Schoofs n.v.d.r). Hij zei daarin dat de spelersgroep met mij door wilde. Niets deed vermoeden dat ik enkele uren later zou buitenvliegen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

De coach vindt het jammer dat hij niet meer vertrouwen en tijd kreeg. "Ik had van bepaalde mensen iets meer steun en krediet verwacht. Het is jammer dat dat niet gebeurd is."

Kan Defour zichzelf ook iets verwijten? Waar denkt hij dat het misliep? "Dat ik te veel inspraak gegeven aan de spelers. Of dat ik te veel naar de spelers luisterde, laat het mij zo zeggen. Ik zag een aantal dingen anders dan zij. Die had ik veel meer moeten doorduwen", besluit de ex-Rode Duivel.