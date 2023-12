Is Antwerp klaar om geschiedenis te schrijven? Met deze spelers komt Barcelona (niet) op bezoek in Deurne-Noord

Antwerp FC sluit de Champions League-campagne woensdag af met het bezoek van FC Barcelona. Het wordt echter geen galawedstrijd voor de landskampioen. Of toch niet als we de selectie van de Catalanen bekijken.

FC Barcelona - de Catalanen zijn immers al zo goed als zeker van de groepswinst - zakt namelijk met een veredeld B-elftal af naar Deurne-Noord. Xavi Hernandez laat maar liefst zeven sterkhouders thuis voor de trip naar ons land.

Op een rijtje: Marc-André ter Stegen, Gavi Martinez en Marcos Alonso liggen nog in de lappenmand. Daarnaast krijgen Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Ilkay Gündogan en Ronald Araujo rust.

Langs de andere kant krijgt The Great Old natuurlijk dé uitgelezen kans om zich in de geschiedenisboeken te voetballen tegen Barça. Antwerp telt momenteel nog steeds nul punten. Al vrezen we dat dat veredeld B-elftal ook zal kunnen voetballen...